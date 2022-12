El Museu del Barroc de Catalunya, fruit d’una profunda reforma del Museu Comarcal de Manresa, costarà deu milions d’euros, segons els càlculs del PSC, que parteix de dades municipals que no han estat desmentides. Es la primera xifra global de què disposem sobre aquesta inversió, un 78% més del previst inicialment, que ha estat revisada i modificada diverses vegades des que va començar i sobre la qual el govern municipal mai no havia donat una dada final. Per al PSC és una xifra exagerada, fruit de la improvisació. El candidat de Junts, Ramon Bacardit, es va afegir ahir a criticar tant la factura com la gestió del projecte. En realitat, si té sentit o no que Manresa inverteixi deu milions d’euros en un museu és un debat que hauria de ser molt més ampli, i que haurà de tenir en compte si el museu aconsegueix o no fer una funció de dinamització urbana. Mentrestant, el que és clar és que el govern d'ERC i Junts hauria d’haver fet alguna cosa més que justificar la desviació apel·lant a que s’han fet més coses de les previstes inicialment. Hauria d’haver donat la xifra abans que ho fessin per ell, i hauria d’haver informat amb detall del perquè d’un sobrecost tan elevat.