Relleu de farmacèutics

Aquests dies s’ha fet públic la jubilació del titular de la farmàcia Trapé, que situada al carrer Sobrerroca feia anys que la regentava. La farmàcia continuarà igual, però amb un altre titular.

Aquesta notícia m’ha fet recordar la mateixa farmàcia al mateix lloc, però com a nom popular de cal Sivillà. Eren els anys de la guerra i a casa, la mare ens hi portava a fer-nos visitar pel farmacèutic tant al meu germà com a mi.

Normalment, ens havíem d’esperar a la farmàcia i quan ens tocava anar al seu despatx, on hi havia una ampla finestra que donava a la baixada dels Drets, no recordo que li deia la mare i tampoc què li deia ell.

Aquest llavors popular Sivillà, també era propietari d’una gran torre coneguda com a Cal Sivillà, situada a la carretera de Santpedor. La torre encara continua, però fa molts anys amb la titularitat canviada.