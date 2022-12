Rosalía en gris

Amb el final d’any arriben els resums, les llistes i els rànquings, i qui hagi parat una mica d’atenció als que han elaborat les publicacions internacionals especialitzades en música haurà quedat impressionat en veure l’impacte brutal que Rosalía ha deixat en aquest 2022 amb el seu àlbum «Motomami» i amb la gira corresponent, que s’allargarà encara fins ben entrat l’any que ve. L’artista de Sant Esteve Sesrovires és esmentada entre les més importants de l’any en tot el ventall editorial que va des de Billboard fins a New Musical Express passant per Rolling Stone, sempre amb el matís que el seu mon és la música llatina (per tant, un graó per sota de les grans lligues on competeix la música anglosaxona) però amb una omnipresència de veritable megaestrella i amb magnituds comparables a les dels gegants de la indústria. Personalment, em declaro bocabadat i em trec el barret. Llàstima que, observant les llistes, es veuen altres coses. Es veu, també, que el sector de la música està tan eixut, espremut i agònic que al capdamunt de la piràmide comercial el panorama és desolador. La música de gran consum mai no havia estat tan pobra, tan poc diversa i tan mancada de sorpresa. Si el top és Bad Bunny no és estrany que Rosalía, amb quatre llambregades de color, brilli enmig d’un gris immens.