Ahir va començar un procés de tres setmanes al final del qual Manresa no tindrà cap autobús de gasoil a la seva flota de transport urbà. La meitat dels vehicles serà híbrida -l’emissió de gasos, per tant, no desapareix del tot, però és reduïda- i l’altra meitat serà elèctrica. En aquesta ocasió, l’Ajuntament ha estat prou diligent per avançar-se a moltes altres ciutats que estan immerses en el mateix procés i, durant un temps, Manresa tindrà una flota més verda que la majoria de ciutats similars de tot l’estat. La inversió per fer el canvi supera els sis milions d’euros, que es finançaran amb aportacions municipals, ingressos del servei i fons europeus Next Generation. És una quantitat important, però s’amortitzarà en un període llarg i no podria estar més ben gastada. Substituir els autobusos de gasoil, alguns dels quals emeten quantitats de fum que es fa difícil de creure que puguin ser legals, suposa una millora directa per a la salut dels ciutadans i per a la qualitat atmosfèrica i sonora de la ciutat, de cap a peus i durant moltes hores del dia. Es un gran pas que beneficia tothom.