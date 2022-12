Inapel·lable resultat, lamentable situació

Resultat inapel·lable, 6 a 5. Són un més els primers que els segons. És el Tribunal Constitucional Espanyol, aquell que en una decisió única i sense comparacions a la història va decidir retallar una llei fonamental com era l’Estatut, l’organisme que ha esdevingut eina del govern de l’Estat sense tenir funcions atribuïdes per aturar aprovacions a l’entorn del procés català, l’organisme que aquesta setmana ha decidit parar els peus al Govern i al Congrés espanyol.

El 6 a 5 és una victòria més clara que la d’Argentina contra França de diumenge, que tot i que els primers van jugar millor, en el resultat final consta que van quedar 3 a 3. Empatats. Ep, van desfer l’empat a penals. I, ben legalment, la Copa del Món és per a l’albiceleste i per al 10, Leo Messi. Aquest xicot, petit i tímid, ens ha anat explicant un conte durant 16 o 17 anys, ple de grandeses, però que no acabava de tenir un final feliç. Des de diumenge el té.

Una curiositat, al Tribunal Constitucional són 11 membres, com si algú determinés una alineació de jutges per saltar al terreny de joc. Si una cosa tenen clara tots els entrenadors de futbol, però, és que si tenen un equip dividit és molt més difícil guanyar. A Espanya, a Catalunya i a la política, en general, ja fa anys que pesen massa les divisions, que tot ho encallen. En aquesta situació, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) manté el bloqueig institucional i no hi ha manera de triar dos magistrats del Tribunal Constitucional. Per triar-los cal més que una victòria pírrica per un vot, calen 3/5 parts. I no hi ha manera de desencallar. Aquests magistrats, que són la balança de la justícia en grau superlatiu, tenen color polític i treballen amb la samarreta posada. Per tant, difícil solució.

És possible interpretar que el govern va voler forçar alguna normativa a l’hora de fer aprovacions sobre la modificació del Codi Penal a la Cambra baixa. De la mateixa manera, però, és clar que al Tribunal Constitucional hi ha uns representants que tenen clar que són la clau del funcionament del país, i estan disposats a exercir tot el seu poder que tenen i el que s’han atribuït.

El Govern de l’Estat, amb president i ministres vermells com el dimoni de Els Pastorets, han dit que acatarien. Després han alçat la cella com Carlo Ancelotti (per la castellana en corren pocs del Barça), s’han reunit, han pensat en una taula rodona i han dit que abans de Nadal poden tenir una proposta de solució. Aquests, com contra els àrbitres i el VAR, diu que poden abolir el fora de joc del reglament. A veure. Per l’Estatut de Catalunya no hi van posar tant interès.