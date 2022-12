Jutges del PPMC

És una guerra. És la guerra de sempre. La dreta espanyolista amb la seva atàvica vocació autoritària contra una esquerra que, quan ha de navegar contra la caspa, acaba naufragant en la seva pròpia arrogància. Que algunes de les batalles més virulentes es produeixin en el front judicial és lògic, perquè les ramificacions del búnquer en la justícia són insondables i perquè per controlar l’estat de veritat cal controlar l’estat de les togues. Però per conegut que sigui, l’episodi present és dels que se surten: poques vegades les línies d’un front conflueixen de forma tan nítida en una única trinxera, tan curta, tan visible i tan ben il·luminada. Només sis persones, sis, resistint al seu alcázar sota la pressió arrasadora de tones d’arguments que convidarien qualsevol individu amb perfil de catedràtic a contemporitzar, a no posar-se en evidència, a evitar l’extravagància. Però no és el seu cas. Ells no són patricis emèrits amb perruca blanca; ells són soldats. Senten les ordres del PP i els surt de dins un patriota en armadura, un llancer dels tercios de Flandes, una escultura eqüestre. Són pur orgull espanyol. Abans que jutges són militants del partit més antic de la dreta espanyola, el PPMC, el Partit Pels Meus Collons. És el pitjor perfil possible per al càrrec. En el fons, Espanya el que té és un problema de selecció de personal.