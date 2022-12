Nadalenques: Nit silenciosa

En la seva lletra original en llengua alemanya, Stille Nacht, la nadala més famosa abans de Maria Carey, no diu res d’una nit de pau, malgrat el «Noche de paz» amb que arrenca la versió en espanyol. La versió catalana s’assembla més a l’original, que en la seva primera estrofa parla d’una nit «silenciosa» i «santa» en la que tot dorm i només vetlla la «sagrada parella». I remata: «gentil infant de cabells rinxolats, dorm en pau celestial!». També recorda que els pastors van ser els primers en escoltar l’àngel proclamant amb veu forta: «Crist, el salvador, és aquí». Finalment comenta la «rialla d’amor de la divina boca» del nadó quan sona «l’hora de la salvació».

Potser això de la «Noche de paz» derivi d’assimilar la pau al silenci, o potser de la identificació del Nadal amb el concepte mateix de la pau, de temps de treves en algunes guerres (no pas en moltes d’altres), que al seu torn beu del missatge angèlic als pastors aquella nit de Betlem: «Glòria a Déu dalt del cel, i a la terra, pau a la humanitat que ell estima», frase de l’evangeli de Lluc que encapçala l’oració del Glòria cantada o recitada durant la missa.

Atenció al detall: l’àngel no anuncia un desig de pau «als homes de bona voluntat», segons la fórmula que s’ha fet popular, sinó als homes i les dones estimades per Déu. El cristianisme proclama que l’amor diví s’adreça a la humanitat sencera, de manera que les dues expressions vindrien a ser sinònimes, però a la Palestina de fa dos mil·lennis els seguidors de la religió d’Israel estaven convençuts que Jahvè tenia un contracte particular amb ells, que per alguna cosa eren el poble escollit.

Des de llavors, reis i governants, exèrcits i nacions, s’han llançat a fer la guerra invocant a Déu i negant, en conseqüència, que pugui fer costat a les forces enemigues. Quan diferents pobles adoraven divinitats diferents, la cosa tenia sentit, però quan tots els bel·licistes reivindiquen la mateixa divinitat única, la mentida es proclama amb estridència.