Escenes de l’altra Cerdanya que ningú vol veure

L’altra Cerdanya pren forma cada dia anònimament pels racons de la vall. És una Cerdanya invisible. No és atractiva ni turística. L’altra Cerdanya és la que aprofita la llum punxada que emeten bombetes penjades d’un fil a la casa ocupada. Són joves que treballen a la construcció i als serveis turístics que no volen ni poden pagar un lloguer prohibitiu. Escalfen la casa amb estufes o focs improvisats. Allarguen les estades al bar perquè s’hi està més calent. L’altra Cerdanya és la dels salts de la tanca del centre comercial de nit. Joves, i ja no tant joves, que també viuen compartint cases velles amb moltes habitacions perquè això permet assolir els prop de mil euros del lloguer, queden al voltant del supermercat quan ja no hi queda treballadors. Al senyal convingut, salten la tanca per accedir a la zona de contenidors on hi ha el menjar que l’empresa llença perquè està caducat o és a punt de fer-ho. Aquesta altra Cerdanya s’alimenta be, amb productes caducats i agafats de la brossa, però be. L’altra Cerdanya també és la que agafa el tren des de Barcelona el divendres al migdia per tornar de les facultats cap a casa els pares. No hi ha diners per a cotxes i el bus garanteix una cuada a la carretera, de manera que toca el risc de quedar penjat a mig trajecte i fer més insofrible les tres hores i mitja fins a Puigcerdà. L’altra Cerdanya és també la dels joves que acaben els estudis i orgullosos de la titulació acadèmica tornen enyorats de la vall per viure-hi ja com a adults. Molts han passat més de cinc anys fora de la Cerdanya i a tocar la trentena tornen amb parella. Impossible trobar un habitatge pels dos que faci bo els primers salaris. L’altra Cerdanya és també la dels pisos patera al voltant de les estacions d’esquí on pisters i monitors conviuen per pagar junts el lloguer. El racó de l’habitació, o de vegades el metre quadrat del llit en habitació compartida és la única intimitat d’aquesta altra Cerdanya. Aquesta altra comarca poc atractiva i gens turística és també la dels treballadors de la construcció que no saben què és un dia festiu perquè el promotor està que trina per complir els terminis i cal posar totxos per mantenir aquest índex de construcció d’obra nova sextuplicat respecte la mitjana nacional que llueix la comarca. Dotze habitatges nous per cada mil habitants. Tots per a segona residència comprats sobre plànol a 600.000 euros. Cases que sí son per la Cerdanya que compta, la que surt als catàlegs de les immobiliàries i als informatius. El paradigma dels estalvis ben invertits. La Cerdanya visible. No la real.