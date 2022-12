Nadalenques: Se’ns rifen

De vegades se sent a dir a les entitats que «això de les subvencions és una loteria». Doncs com si els volgués donar la raó, el servei de loteries de la Generalitat ha posat en marxa una rifa anomenada La Dooble en la qual es duen a terme dos sortejos; en un es premia una de les butlletes venudes i en l’altre es rifa una part de la recaptació entre les entitats adherides a l’invent, les quals, al seu torn, han estat venent participacions. Així, les que no són agraciades per la fortuna poden consolar-se sabent que han ajudat a les guanyadores, en una fórmula de solidaritat que respon a criteris absolutament atzarosos. A les habituals expectatives insegures de tots aquells que esperen l’ajuda de les administracions s’hi suma ara aquesta, i els qui abans resaven perquè el regidor, delegat territorial o director general de torn miressin amb simpatia els seus projectes, ara posen ciris perquè els toqui La Dooble i així puguin tapar uns quants forats.

Aquest ha estat el primer sorteig de la tongada nadalenca, que passa avui pel tradicional del Gordo espanyol, continua el darrer dia de l’any amb la catalana Grossa de Cap d’Any, l’endemà amb el Cupón Extra de Navidad de l’ONCE, i es remata el dia de Reis amb el Niño hispànic. Tot i els notables esforços de la Generalitat i del món associatiu que en els darrers exercicis ha canviat les participacions de la gran rifa estatal per la nacional, el Gordo encara tragina molts més quilos que la Grossa, i a Catalunya un gran nombre de ciutadans estarà pendent de la cantarella dels nens i nenes de San Ildefonso, malgrat la notícia que s’han detectat discrepàncies entre alguns dels números cantats i els que després apareixen a la relació oficial de premis, que és la que val. De manera que no estripin cap dècim ni participació sense haver-los comprovat a llista que demà publicarà aquest diari. I si no els toca, pensin que encara els queden els cecs, la capgrossa, la criatura, i tants «rasca» que sembla un desfici dermatològic col·lectiu.