La xocolata no és innocent

Mai com ara no hi havia hagut una minoria conscient de la càrrega política de tot el que compra, del cost ambiental del que menja, i de les engrunes de sort i de dissort que escampem pel planeta cada vegada que traiem la targeta de crèdit. Però aquesta mirada escrutadora encara està molt condicionada per clixés gens innocents que condemnen certs productes i n’indulten d’altres. Entre els indultats, n’hi ha un que aquests dies de Nadal estarà present a totes les taules amb totes les benediccions encara que sigui un temible depredador ambiental. És la xocolata. Cada hectàrea de conreu de cacau que es guanya és una hectàrea de selva tropical que es perd. I com acostuma a passar, com més se’n produeix més s’enriqueixen els elaboradors multinacionals i més s’empobreixen les comunitats productores. El primer productor mundial és Costa d’Ivori. El segon és Ghana. Tots dos tenen un PIB per capita inferior al de Nicaragua, Hondures o Palestina. El cacau és un altre or negre, genera tanta desigualtat com el petroli i també és tòxic per al planeta. En la llengua original asteca, cacau significa amarg. No és estrany. És amarg al paladar i és amarga la seva empremta ecològica. Al triar les postres, no farà cap mal tenir-ho present.