Sí; m’agrada Nadal. Els Pastorets de Folch i Torres, el Poema de Nadal d’en Sagarra i El Noi de la Mare i el Fum fum fum. Ara que hi penso, però, són els dies abans, que m’agraden. La corona d’Advent a sobre la taula del menjador i encendre cada diumenge l’espelma que toqui. Vermella, blanca, lila i verda. Demana-li a la Serafina que et guardi dos braons i els congeles que quan més a prop siguem de Nadal més costen de trobar, em diu la meva mare. L’arribada del tió i anar a l’armari a buscar la manta de quadres vermells i negres per abrigar-lo. La molsa i les figures del pessebre. Escombrar cada dia les fulles que cauen de l’avet que cada any guarnim al mateix racó. Recordo una vegada que la meva filla, passant per davant d’un aparador, es va enamorar d’una bola de vidre molt bonica. Només treure-la de la capsa, al seu germà, li va petar als dits. Encara riem ara. Assajos divendres vespre i diumenges al matí als Carlins. Les túniques, les banyes de dimoni, i el sarró de pastor nets i polits a l’armari a punt per a les funcions. «Mama, què farem si no podem fer Pastorets?» em va dir la meva filla durant la pandèmia. «No m’imagino passar un Nadal sense Pastorets!» Ni jo! Com tampoc m’imagino un 25 de desembre sense anar a Santpedor a sentir el concert que no sé pas quants anys fa que ens ofereixen els cantaires de la Coral Escriny. La veritat és que després d’un àpat d’escudella i carn d’olla, els torrons i tota la pesca, fa mandra sortir de casa; però des que ens vam fer amics amb en Marc Reguant, el seu director, no me’n perdó ni un. M’agrada molt veure’l a l’escenari dirigint un dels cors més potents que tenim a la comarca i sentir el resultat de la seva feina: formació sòlida, talent, dedicació i sobretot una gran estimació per la música i els cantaires. Sempre riem quan li dic que tard o d’hora el veurem per la tele dirigint el concert de l’endemà. Que no em caldrà sortir de casa ni amb fred ni negra nit. Que després dels canelons de St Esteve només hauré d’ asseure’m davant de la tele amb uns peücs ben gruixuts a esperar que comenci el concert que des de 1913 ens regala l’Orfeó Català. T’imagines? I tornem a riure! Em faré la xula explicant a tothom que et conec! Que ens vam fer amics en un curs per aprendre a fer anar els braços davant d’una colla de cantaires a l’Escola Superior de Música de Catalunya. Com que entre classe i classe teníem poca estona, ens emportàvem el tàper i «féiem unes jòniques» que volia dir que dinàvem a sota les columnes del Teatre Nacional. Xerràvem d’aquell gest que havíem acabat d’aprendre, dels reptes que ens plantejaven les cançons proposades pels profes, ens passàvem repertori i sobretot compartíem somnis i il·lusions. I des de llavors, fins avui. Me n’orgulleix dir que som amics amb el director de l’Escriny i que ens estimem. No sé pas com he anat a parar fins aquí. Havia pensat parlar de l’Advent, però les paraules m’han dut sense voler-ho a parlar de música i amistat. Ho deixo així. Bon Nadal!