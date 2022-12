El conseller de Territori, Juli Fernández va presentar ahir millores en el servei de la C-16 que consisteixen a suprimir la necessitat de disposar de teletac per poder passar de franc pel tram de Sant Vicenç a Sant Fruitós (una anomalia difícil de sostenir que encara es manté per disposar de descomptes a la resta dels trams) i en un increment del 10% dels descomptes en hora punta. El conseller no va poder precisar el preu que quedarà, perquè depèn de la nova tarifa del 2023, però tant se val, perquè els descomptes són tan enrevessats (entrin a la web d’Autema i provin de saber què es paga en cada tram i en cada moment) que els ciutadans es limiten a intentar evitar la C-16 i, quan hi entren, paguen intentant mirar cap a una altra banda. El que sabem és que, en general, la major part de les hores i dels dies el tram de Sant Vicenç a Terrassa costa gairebé cinc euros per 15 quilòmetres. Un abús. Il’alternativa, la C-55, durant moltes hores del dia no mereix ni el nom de carretera. O sigui que benvingudes siguin les millores, però el greuge és tan gros i tan injust que, per molt que vagin fent pessics als descomptes, no li faran ni pessigolles.