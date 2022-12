L’explosió reveladora

Segurament recorden el cas d’Iqoxe, la planta de la petroquímica de Tarragona on, fa tres anys, es va produir una explosió que va causar tres morts i una enorme alarma social. Una de les víctimes va morir de la forma més tràgica, absurda i truculenta: una planxa metàl·lica va sortir disparada de la planta i va anar a parar en un pis situat tres quilòmetres lluny. Segurament aquest detall esgarrifós és el que fa que aquest accident sigui fàcilment distingible de qualsevol altre. La investigació judicial que es va iniciar per aclarir les causes del sinistre va trobar tota mena de deficiències de funcionament i de seguretat, però també un fet inesperat. Es va descobrir que l’empresa havia incrementat la producció i que la depuradora que tractava les aigües residuals abans d’enviar-les al mar no donava l’abast. Els responsables van decidir barrejar els residus amb un producte que evitava que es produís bromera i els llançaven directament al mar, sense tractar, de nit i durant dies festius per tal que fos més invisible. Com s’acostuma a dir, va caldre que petés tot perquè es descobrís el que estava passant allà dins. I el dubte inevitable és quants directius sense escrúpols deuen estar fent coses semblants sense que peti res. Fa feredat només de pensar-ho.