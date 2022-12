Robots periodistes? Quina ximpleria!

Dimecres va passar per la web del diari un dels entrevistats més curiosos que mai he tingut l’oportunitat de conèixer. Es fa dir ChatGTP, és fill d’Elon Musk i s’ha convertit en les darreres setmanes en el gran aliat de la canalla a l’hora de fer els deures i de tots aquells que, per manca d’habilitats socials, necessiten l’empenta d’un robot per triomfar a les aplicacions de cites. Sí, com ho heu llegit. El ChatGTP és ni més ni menys que un robot o, posats a ser tècnics, un sistema d’intel·ligència artificial en forma de xat que és capaç d’interaccionar amb l’usuari i respondre infinitat de preguntes. I déu-n’hi-do com les contestes! A nosaltres ens va pronosticar el resultat del pròxim duel del Baxi Manresa (no es va arriscar gaire, tot s’ha de dir), va lluir els seus dots de poeta i va culminar l’entrevista fent honor a Rosalía. Però d’entre totes les respostes, la que em va deixar més impactada era potser la menys curiosa a ulls del lector: «No estic dissenyat per substituir els periodistes ni cap altre professional en la seva feina». He de confessar que aquestes línies em van fer esclatar de riure. Un riure força nerviós. Ja fa més de 60 anys que la intel·ligència artificial (IA) forma part del nostre dia a dia. Potser no de la manera que se’ns presenta a la ciència-ficció, amb cotxes voladors com a «Blade Runner 2049» o humanoides de l’estil «Yo, Robot», però si a través de navegadors, assistents de veu i ara també xatbots que cada vegada exerceixen un control més significatiu en les nostres vides i, en aquest cas, en el nostre treball com a comunicadors. I és que avui dia, molts mitjans d’arreu del món utilitzen l’IA per a produir contingut. En són exemples, The Washington Post, que l’usa per a generar automàticament notícies i articles sobre el mercat financer i l’esport; The Guardian, per a moderar comentaris en línia i detectar contingut inapropiat; The New York Times, per a analitzar dades sobre el seu públic, i Le Monde, per a traduir automàticament notícies d’un idioma a un altre i arribar a audiències més àmplies. S’ha de dir que sembla una oferta molt temptadora la de disposar d’una tecnologia capaç de llevar-te part de la càrrega laboral. Però després penso en les fornades de periodistes que surten de la carrera amb l’ai al cor mentre cerquen una plaça en una professió on la tecnologia ja juga amb avantatge. Ximpleries, pensareu alguns. Però, de veritat ho són? Crec que és bon moment de girar la truita i confessar que part d’aquest article ha estat elaborat per un xatbot. Ara, l’inquietant és intentar esbrinar qui ha escrit què i en quina quantitat? Deixo a la vostra imaginació descobrir la veritat.