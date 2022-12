El poderós i corrupte petroli

Qatar va aconseguir l’organització del Mundial de futbol a cops de talonari i suborns, tal com s’ha demostrat. Ara que estan gaudint de l’orgasme futboler novament és notícia per les corrupteles d’alguns/es energúmens del Parlament Europeu. Qatar, ahir acusada de suborns a dirigents de la FIFA i avui acusada de suborns a parlamentaris europeus.

Aquest petit emirat amb un 97% d’alfabetització també té molts analfabets que desconeixen què vol dir «drets humans». En canvi, té alumnes avantatjats que aprenen amb diligència la paraula «corrupció». Parlant de percentatges, un parell de curiositats: està habitat per 2,9 milions de persones, però només el 15% són qatarians autòctons. Del total de la població, només el 25% són dones.

En aquest país, un dels més rics del món, també hi ha persones pobres. La pobresa, però, la pateixen els emigrants, sobretot els procedents del sud d’Àsia (Índia, Nepal, Bangladesh...). Viuen marginats en barris aïllats, desplaçats i amagats als ulls dels rics nadius i dels turistes amb poder adquisitiu alt. Mà d’obra barata i vergonyosa explotació; l’esclavitud del segle XXI.

La riquesa de Qatar prové del petroli i dels jaciments de gas natural. Aquests recursos naturals els fa sobreeixir els diners per les orelles. Des que va ser assignada com a seu del Mundial de futbol s’han invertit més de 220.000 milions de dòlars en infraestructures. Per construir Lusail, una nova ciutat en ple desert, han invertit 45.000 milions de dòlars: illes artificials, parcs temàtics, camps de golf, el nou estadi per a 88.000 espectadors.... i luxosos hotels, un dels quals de sis estrelles.

En aquest emirat tot és luxe i excentricitats. Tot pompós com el parc Snow Dunes, un gran centre de neu cobert que es refreda a temperatures inferiors als 0 °C mentre 17 artefactes van escopint la neu artificial. Un altre exemple d’opulència és el parc temàtic de Quest Doha. Un recinte d’oci cobert amb els darrers avenços tecnològics considerat el millor parc i el més luxós del món. En aquest parc de 32.000 m² s’hi troba l’atracció de caiguda lliure més alta del món i la muntanya russa coberta més alta del món.

L’aeroport internacional Hamad de Doha té les sales VIP més luxoses del món i recentment ha estat escollit per segon any consecutiu el millor aeroport del món. En aquest emirat tot són luxosos rècords mundials.

Qatar l’any 2017 va patir un boicot diplomàtic i comercial dels països veïns (Aràbia Saudita, Egipte, Bahrain) amb l’acusació de donar suport al terrorisme. El bloqueig de llet fresca i productes lactis va tenir una resposta immediata per part de l’emirat qatarià. Van noliejar 60 vols aeris per transportar 4.000 vaques des d’Austràlia i els EUA. Avui, la imponent granja Baladna alberga 22.000 vaques. Una macrogranja refrigerada i amb la tecnologia més avançada.

Uns quants quilòmetres més enllà els «germans» palestins continuen malvivint en condicions inhumanes amb alarmants dèficits d’alimentació, educació i sanitat.

Ja ho diu aquell poema escrit fa uns quants anys per un tal Francisco de Quevedo : «Poderoso caballero es don Dinero».