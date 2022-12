«We wish you a merry Christmas...»

La frase que intitula la píndola d’avui deu ser coneguda per gairebé tothom, ja que és la lletra d’una nadala (Christmas carol) que s’ha popularitzat mundialment. La traducció en català és força literal –Us desitgem un alegre Nadal–, però ull viu! pel que fa al verb wish. No hi ha problema si desitgem a algú una cosa; ex.: I wish you a long life (Et desitjo una vida llarga), però si desitgem una cosa cal dir we wish for something; ex.: We wish for love (Desitgem l’amor).

Quan el complement del verb wish és un infinitiu, se sol traduir per voler o agradar: I wish to thank my wife (M’agradaria [Vull] donar les gràcies a la meva dona). Ara bé, l’anglès utilitza el gir «subjecte + wish + (that) + complement + simple past» si l’acompliment del desig és impossible –ex.: I wish I was younger = Tant de bo que fos més jove– i el gir «subjecte + wish + (that) + complement + would + infinitiu» si és possible: I wish people would stop criticizing me = Tant de bo que la gent deixés de criticar-me.