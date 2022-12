Els tres principal establiments de venda de joguines de Manresa -dos especialitzats i un, Abacus, que es dedica també als llibres- conclouen que, malgrat els enormes canvis que ha viscut el sector del consum i els hàbits familiars, les joguines estrelles d’aquesta campanya són les nines Barbie, els Hot Whells i els jocs de taula, els mateixos que les darreres dècades, i mantenint un considerable biaix sexista. Concloure d’això que no ha canviat res seria un greu error. En realitat, aquest fet conviu amb enormes vendes d’electrònica per regalar a infants, que en gaudeixen cada vegada des de més petits, i conviu amb tota mena de productes de regal comprats per internet que, malauradament, no contribueixen a l’activitat comercial i laboral local, tant necessàries. Per tant, el retrat que podem fer a partir de les vendes dels establiments de joguines podria ser molt erroni. Però sí que en podem concloure un fet rellevant: els canvis no suposen necessàriament la desaparició de l’anterior. La societat evolucionat sobreposant capes, i no sempre eliminant les capes anteriors, sinó forçant-les a conviure. I així, res no acaba de morir mai del tot, afortunadament.