Si no em vols dir bé no em diguis res. Jo sí que vull dir res; no tinc prou dies ni anys per agrair al CAP de Sant Llorenç de Morunys, el nivell d’esforç psicològic, físic i humà que fan.

El Josep i la família us donem les gràcies per sentir-nos sempre acompanyats i molt ben cuidats. Esperem que des del sistema sanitari es valori la vostra professionalitat, empatia i dedicació.