Manresa segons la intel·ligència

Una de les utilitats de la intel·ligència artificial és que ens permet conèixer, també, la ignorància natural. El cas de ChatGPT és molt il·lustratiu. Si li demanes, com va fer aquest diari, què sap de Manresa i el barri vell, et descriu un espai encantador on destaquen edificis monumentals com «la catedral de Manresa, el monestir de Sant Benet de Bages o el castell de Sant Miquel». Sensacional. ChatGPT respon basant-se en milions de textos disponibles a internet on es parla de Manresa, i sembla que no es refia de les fonts fiables sinó de la quantitat de vegades que apareix una dada. Segons això, doncs, ara sabem que en la comunitat universal d’internet hi ha el convenciment que la Seu és una catedral, potser perquè es diu així en milers de comentaris en webs tipus Tripadvisor, que a més situen Sant Benet a Manresa perquè els visitants és l’única cosa propera que coneixen. I així és com Manresa passa a ser seu episcopal, a posseir un patrimoni romànic impagable i a disposar d’un castell inexistent. I si ho diu internet, que sigui veritat o no és poc important. Si ho diu internet i ho certifica la intel·ligència artificial, va a missa. Després de 700 anys, la Seu és realment una catedral gràcies a la intel·ligència artificial fruit de la tonteria universal. Al·leluia.