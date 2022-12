L’Ajuntament de Manresa dedicarà l’any que ve 1,3 milions d’euros a oferir atenció domiciliària a persones soles o amb necessitats socials especials, un servei per al qual contracta Sant Andreu Salut i al qual es podran dedicar 60.000 hores anuals, gairebé el doble que fins ara. L’Ajuntament detecta correctament una necessitat clamorosa i hi aporta uns recursos ben utilitzats que, de fet, continuaran sent insuficients. La quantitat de persones grans que viuen soles amb molt poca o gens d’ajuda de familiars, i que subsisteixen en condicions molt precàries, creix cada any. Moltes d’elles, després d’haver dedicat la vida a treballar per criar fills, passen els seus darrers anys tancades a casa, amb la mobilitat fortament reduïda i solemnement soles. Es essencial que, per tal que puguin continuar vivint a casa seva, hi hagi un mínim d’atenció pública que garanteixi que tenen pautes de vida i medicació mínimament saludables. Al costat d’aquestes persones hi ha casos de pobresa o problemes mentals que necessiten també atenció directa. Es una millora ben vista i plausible, encara insuficient.