La separació de Mario Vargas Llosa i Isabel Preysler es va convertir ahir en notícia del dia i potser de la setmana. Es veu que l’escriptor (86 anys) és gelós de mena i li muntava a la seva esposa (71 anys, ex d’un cantant famós, un marquès i un ministre) escenes que no alarmaven el barri perquè a Puerta de Hierro la privacitat dels xalets està protegida per les dimensions de les parcel·les. Cada vegada que tenia un d’aquests rampells –sense motiu, segons la cònjuge– deixava la casa i se n’anava al seu pis del centre de Madrid. I aquesta vegada han quedat que no calia que tornés. «¿Cuándo se jodió el Perú?», era la pregunta que llançava Vargas Llosa a la primera frase de Conversación en la catedral (1969). Quan «se jodió» la relació iniciada fa vuit anys, quan tots dos eren més que adults? Una trencadissa a la tercera edat per atacs de gelosia sembla un retorn no ja a la joventut sinó quasi a l’adolescència, com aquells ximplets amarats de masclisme que li diuen a la novieta: «No m’agrada que somriguis als altres tios». I quan «se jodió» l’harmonia familiar entre les institucions de l’Estat espanyol? Abans que l’¡Hola! divulgués la crisi sentimental a la llar d’avis, la notícia era que el CGPJ desencallava la renovació del TC (visca l’abecedari). Si no hi ha més accidents –res no és segur fins que passa, i sovint és reversible– el Tribunal Constitucional tindrà aviat majoria progressista i no entrebancarà les lleis aprovades a les Corts per la majoria rojoseparatista que lidera Pedro Sánchez Pérez-Castejón, nascut a Madrid el 29/2/1972, dades que facilitem per si ajuden a redactar l’atestat policial quan Vox ocupi el ministeri de l’Interior. Les ànimes càndides creuen que els magistrats s’han posat d’acord per indicació indirecta del rei Felip en el missatge de Nadal. Les ànimes malfiades parlen de lluites entre clans de magistrats per determinar quin d’ells presidirà el Constitucional i que, en el fons, això era tot. Atacs de banyes, tema de la setmana.