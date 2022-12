Instal·lacions públiques de tot el Berguedà s’abasteixen d’energia gràcies a biomassa procedent dels mateixos boscos de la comarca, tancant així un cercle virtuós. En un moment en què els costos de l’energia estan disparats (per bé que en procés de ser controlats) i en què és urgent reduir l’ús de combustibles fòssils per combatre el canvi climàtic, la biomassa emergeix com un recurs sorprenentment infrautilitzat en un país com Catalunya. Tenim una massa boscosa enorme, molt superior a la de la majoria de països europeus, fruit de l’abandonament de l’activitat agrària. Patim pels incendis forestals i no sabem com gestionar el sotabosc. Tenim la tecnologia per convertir tota aquesta fusta en combustible. I tanmateix, la biomassa avança a pas de tortuga. No té gaire sentit que sigui així. A Catalunya, la llenya hauria de ser un recurs ordinari amb una presència significativa dins del cocktail energètic. Encara més ara que la guerra d’Ucraïna ens mostra com n’és d’important no dependre de les matèries primeres d’altres paísos. El bosc el tenim aquí, és nostre, en podem dedicar una part a fer energia sense generar cap estrall ecològic, i ens està esperant.