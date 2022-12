Maleïts innocents

Aquest dimecres es va celebrar Sants Innocents. Es tracta d’un dia on hi ha via lliure per fer innocentades, que no deixen de ser bromes o entremaliadures, als teus coneguts o a la gent en general. L’origen dels Sants innocents, però, és més macabra del que sembla. La versió de la Bíblia fa referència al dia en què el rei Herodes va ordenar matar tots els nens de menys de dos anys que vivien a Betlem amb l’objectiu d’evitar que es complissin les profecies referents a la figura de Jesús. En aquest sentit, els nens que van ser víctimes del macabre rei eren els sants innocents. De fet, la relació entre les bromes que caracteritzen aquest dia i la història dels infants assassinats són els enganys que els seus pares s’inventaven per tal de salvar els seus fills de la mort a la que havien estat condemnats pel rei Herodes. Més enllà del retrat bíblic, però, la celebració no deixa de ser un petit tastet previ del Carnaval que es celebra d’aquí només unes setmanes.

Tradicionalment, durant el 28 de novembre més enllà de les diverses bromes que s’hi han pogut realitzar s’aprofitava per penjar llufes a les esquenes de la gent, que es convertien en aquell moment en innocents. Les llufes són unes figuretes de paper amb forma de persones que caracteritzen també el dia dels Sants Innocents. A més, era comú que es fessin amb paper de diari, fet que ara serà més complicat per la trista pèrdua de la lectura en paper i l’auge del digital. En tot cas, aquesta tradició d’enganxar llufes s’ha anat perdent amb els anys fins al punt que gairebé no se’n veuen pel carrer. De fet jo només vaig veure algun vídeo per xarxes prèviament preparat amb poca autenticitat. En canvi, un dels elements que més caracteritzen els Sants Innocents avui en dia a les xarxes socials són les bromes a la gent. També és tradició que els mitjans publiquin una notícia falsa i que no la desmenteixin fins l’endemà, però tampoc ho fan tots els mitjans. Immersos en la crisi de les «fake news» com estem, la publicació de notícies falses per Sants Innocents tampoc crida tant l’atenció. A més de les bromes d’alguns dels perfils que m’apareixen a la portada de Twitter, en vaig veure d’alguns mitjans que no tenien cap tipus de gràcia, sobretot alguns esportius que han publicat notícies més escandaloses que la seva pròpia broma. Per altra banda alguns tenien més enginy, com és el cas de l’Ajuntament de Guixers o també del Consell Comarcal del Solsonès, que cada any se n’empesca alguna. A veure si l’any que ve veiem més llufes pel carrer.