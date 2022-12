Fa dos mesos i mig, l’Ajuntament de Súria va obrir un expedient informatiu per aclarir les circumstàncies en què el cap de la policia local de Súria, un sergent que porta tretze anys al càrrec, hauria agredit un dels seus agents. Aquesta setmana se li ha obert expedient disciplinari, que tramitarà un funcionari de la Generalitat, i el sergent ha estat enviat a casa. Dijous al vespre, quan feia hores que aquest diari n’informava a la web després que ho avancés Crónica Global, el govern que formen el PSC i els independents del GIS, encapçalat per Albert Coberó, va emetre, a última hora de la nit, un comunicat informant-ne. Ha estat un exercici d’ocultació incompatible amb els valors d’un sistema democràtic. Un govern que tingui ben entès en què consisteix el rigor democràtic ha de tenir ben clar que si s’obre un expedient al cap de la policia local, els ciutadans que paguen impostos al poble tenen dret a saber-ho i s’ha d’explicar al moment, obertament i voluntàriament. O i més si resulta que, com a conseqüència, Súria té un agent menys perquè està de baixa. Que la majoria d’ajuntaments amaguin descaradament tot el que els incomoda no és excusa. Ha estat una ocultació inacceptable.