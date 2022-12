Perquè hi tenim dret

La cultura transforma les persones i les persones transformen el món diu la portada d’una de les magnífiques Nadales que cada any ens fa arribar la Fundació Carulla. I nosaltres n’estem convençuts. I qui som nosaltres? Doncs una colla que des del mes d’octubre estem assajant de valent perquè avui l’espectacle surti rodó. Fa mesos que tenim marcat a l’agenda el 30 de desembre a les 20h al Teatre Conservatori. Aquests dies no parem. Ens falten minuts per repassar aquella escena que no ens acaba de sortir, aquell passatge que ens sona desafinat o els moviments d’una coreografia que no tenim prou clars. Nervis i il·lusió. Respecte i entusiasme. Adrenalina a tope. Avui pujarem a l’escenari per celebrar que tornem a estar junts i compartir la joia del Nadal. Perquè junts no sumem, multipliquem. I perquè sabem, perquè ho hem viscut, que les vivències d’avui ens deixaran un record inesborrable. Avui serà el 4t Emociona’t de les nostres vides. I ens agrada tant –tot i la feinada– que hi tornem. Perquè sabem que quan sortim del teatre, anant cap a casa, sentirem que no som els mateixos. Sortirem diferents, sortirem transformats. La màgia de les arts i de la cultura. Moments únics, irrepetibles i efímers que guardarem per sempre a la nostra memòria i al nostre cor. I és per això que avui, i després de dos anys de pandèmia, volem agrair a la regidora de cultura, Anna Crespo, i a l’exdirector de l’Orfeó Manresà, Lluís Arguijo, el seu suport i la seva confiança des del minut zero. Perquè pujar dalt d’un escenari a recitar, cantar o ballar no és gens fàcil. I és per això també, que agraïm la participació i la complicitat de l’Orfeó Manresà, Els Carlins i l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages. Tres entitats de la nostra ciutat que fa anys i panys que pugen als escenaris d’arreu obsequiant-nos amb la seva solvència i el seu bon fer. Vosaltres feu que l’espectacle sigui més bonic! Gràcies per ser-hi! I gràcies també a tots els qui, com nosaltres, penseu que tothom té dret a la participació cultural. De l’accés a la cultura se’n parla molt, s’abaixen preus, es regalen entrades, es fan promocions i abonaments. I em sembla molt bé! Però els qui avui veureu a l’escenari, tots sense distinció, defensem, també, el dret a ser protagonistes de la cultura, el dret a fer-ne, el dret a viure-la. Independentment del bagatge i de la motxilla de cadascú. És per això que l’espectacle d’avui no és només una festa: és també una reivindicació. Nosaltres no ens plantarem davant de cap teatre ni de cap equipament cultural amb una pancarta, ni empastifarem de salsa de tomàquet la Ben Plantada ni ens enganxarem amb cola a cap quadre del nostre admirat Falcó. Però no pararem, any rere any, Nadal rere Nadal, Emociona’t rere Emociona’t, de cantar, ballar i actuar perquè és la nostra manera de reivindicar el dret de tothom a fer cultura i a viure en la pròpia pell el gaudi de les arts. Acabo de mirar el web del Kursaal i encara queda alguna entrada! Bon 2023!