El Pessebre de Fra Valentí de Manresa

Fra Valentí Serra de Manresa del convent dels caputxins de Sarrià a Barcelona acaba de reeditar Entrem dins del pessebre. Un petit univers a les teves mans, col·lecció l’Ermità, i és que aquest il·lustre manresà no para mai d’escriure i de fer coses. Si consulteu el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) veureu que té més de cinquanta llibres publicats. Fa habitualment col·laboracions a diversos mitjans, com les setmanals a la revista Catalunya Cristiana. A més de la seva tasca conventual a Barcelona a la parròquia de la Concepció de la capital catalana, oficia diàriament una missa vespertina i el res del rosari.

Per saber de moltes coses, com de plantes o cuina, de casa nostra, s’ha de llegir fra Valentí, com també de la història conventual dels caputxins catalans. No podem pas oblidar que a Manresa entre els anys 1582 i 2007 van tenir obert l’església i el convent, llevat és clar dels anys de la darrera guerra civil, 1936-39, que foren expulsats i molts assassinats pel sol fet d’exercir el seu ministeri religiós.

Aquest llibre és un esplèndid regal per fer-se per Nadal, dona moltes pistes i la història de com és el pessebre català. Tota la vida recordaré les visites nadalenques que, al tombant dels anys cinquanta i seixanta, quan passava el Nadal a Manresa, fèiem als diferents pessebres de la ciutat que s’hi feien. Per Nadal tocava visitar pessebres i per Setmana Santa visitàvem monuments, fèiem el que tocava llavors i tota la vida s’havia fet. Fra Valentí explica, a la pàgina 85 i següents, com era la tradició pessebrística de la capital del Bages: els orígens i costums. M’ha sobtat, per la importància que diu, que el primer concurs pessebrístic de Catalunya es va fer a Manresa. Ho documenta i ho explica amb tota mena de detalls. Llegir aquest llibre editat l’any 2022 i acabat de reeditar ara, a més de recordar temps passats serveix per documentar-se d’una de les tradicions nadalenques catalanes. Ah!, també narra sobre els menjars clàssics nadalencs com: els torrons, les neules i els àpats amb l’escudella de galets o la carn d’olla.