Una vergonya blaugrana

Més enllà del resultat, les picabaralles i el xou arbitral, fins i tot deixant de banda el paper galdós dels estaments federatius en l’afer Lewandowski, el derbi ens va deixar una notícia trista i lamentable: el Futbol Club Barcelona, institució que s’omple la boca amb la paraula «valors», va anunciar en la prèvia del partit que no deixaria entrar a l’estadi seguidors amb samarretes, bufandes i altres símbols distintius del Reial Club Deportiu Espanyol. Llastimosa decisió que converteix l’innocent en sospitós de ser culpable i que, en nom de la seguretat, normalitza una barbaritat. La mesura estava pensada per evitar que seguidors de l’equip blanc-i-blau accedissin a l’estadi comprant una entrada i seient entre altres aficionats –presumiblement barcelonistes– lluint els seus colors. A finals de la temporada passada, el club blaugrana ja va fer el mateix amb els seguidors del Centre d’Esports Sabadell en un partit entre els vallesans i el filial del Barça a l’Estadi Johan Cruyff. Es veu que si ets un aficionat de l’equip visitant envoltat de persones del conjunt local ets sospitós de provocar violències de tota mena.

És perillós pressuposar que el qui no pensa com tu és un delinqüent en potència. Fa uns quants mesos, el club presidit per Joan Laporta va ser incapaç d’aturar la invasió de milers de fans de l’Eintracht de Frankfurt, però no fos cas que entre la majoria de color blaugrana es pugui veure una samarreta blanc-i-blava en un derbi. L’Espanyol podria donar un exemple al seu veí, però ha anunciat que farà el mateix en el partit de la segona volta. Estaria bé que algú hi posés seny.