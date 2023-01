Sobre la crisi i les ajudes

És evident que existeix una crisi econòmica i que l’administració ha adoptat una sèrie de normes per pal·liar el seu efecte, però com sempre afectaran col·lectius que literalment viuen com a pobres de professió i ni han treballat mai ni tenen intenció de fer-ho; això sí, malgrat la seva situació, no deixen de tenir fills i és el seu modus vivendi, i no afectarà famílies que treballen i cobren sous baixos i els costa arribar a final de mes. A països pioners d’ajudes socials ja han decidit que si no es treballa o no s’ha treballat mai, ajudes socials cap. Això aquí, quan? En aquest Estat reben sempre la clatellada els que cobren sous o pensions baixes i hi surten guanyant els que ni treballen ni ho volen fer.