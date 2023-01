El miracle de la Casa Gran

A vegades els municipis petits també poden somiar en gran. N’és un exemple el cas de Riner, que treballa per rehabilitar la Casa Gran del Miracle, l’antic alberg de pelegrins i viatgers que visitaven el centre religiós. Les obres per rescatar l’esplendor d’aquest edifici, construït en èpoques diverses, des del segle XVI fins al XVIII, no han estat gens fàcils, tenint en compte la dimensió de l’Ajuntament d’un poble d’escassament 280 habitants. La falta de recursos els ha dut a batallar durant anys per obtenir el finançament necessari per desenvolupar el projecte de recuperació en petites fases que, a hores d’ara, han permès realçar l’interès patrimonial del conjunt i fer els primers passos per consolidar-lo com un equipament cultural per al municipi.

La dificultat per trobar els fons necessaris per tirar endavant projectes en l’àmbit cultural o social és una realitat que viuen la majoria de municipis situats en entorns rurals, allunyats de l’àrea metropolitana, que han de destinar molts esforços a omplir la paperassa burocràtica per aconseguir rebre subvencions que sovint mai arriben i, en el millor dels casos, ho fan amb retard. L’alcalde de Riner, Joan Solà, explicava en un reportatge per aquest diari (vegeu edició del 24 de desembre del 2022) que la quantitat d’energia que han hagut d’invertir a buscar línies de finançament els ha desencoratjat en molts moments, «però hem intentat afrontar-ho amb optimisme i ser pacients». El principal problema amb què topen les administracions locals a l’hora d’impulsar plans d’obres es troba en la falta de recursos i de personal especialitzat per poder optar a programes d’ajuts europeus, així com en la manca de competències que els impedeixen actuar en equipaments que formen part dels seus termes.

Per als municipis petits, és de vital importància comptar amb els recursos necessaris per desenvolupar projectes que permetin, en primer lloc, garantir uns serveis bàsics de qualitat i, en segon lloc, dignificar el seu patrimoni cultural, ja que pot ser una forma de revertir el despoblament a llarg termini. Així és com ho planteja l’Ajuntament de Riner, que considera que la Casa Gran del Miracle pot ser una forma d’atraure visitants al municipi i que, al seu torn, generin oportunitats de treball per als veïns. El batlle està convençut que a pas de formigueta aconseguiran enllestir la rehabilitació completa de l’antic alberg: «Potser passaran anys fins que completem les reformes del conjunt de l’edifici, però esperem fer-ho realitat amb els recursos que vagin arribant i no haver d’esperar un miracle».