Les rieres, que havien estat llocs molt concorreguts fa dues generacions i van perdre interès quan la generalització del cotxe va permetre anar a refrescar-se a la platja, han tornat a posar-se de moda durant els darrers anys. El fet que tornin a baixar netes, que la platja estigui molt massificada i que una nova generació valori aquesta opció -entre altres coses, perquè és econòmica- ha fet que paratges com la riera de Merlès o la Ribera Salada hagin tornat a ser molt sol·licitats. Però tot l’encant desapareix quan estan massificats i l’impacte de les masses de turistes amb neveres degrada un entorn natural que, generalment, no admet grans quantitats de persones. Davant tot això, els ajuntaments que tenen les rieres més concorregudes dins del seu terme han hagut d’actuar per controlar l’accés de cotxes i de banyistes. El pròxim que ho farà serà el de Lladurs, que vol posar ordre a la Ribera Salada. El problema és que aquests municipis són molt petits, no tenen recursos i haver d’entomar el problema els suposa un gran esforç. Seria pertinent que la Generalitat hi posés ordre, agafés la iniciativa i no deixés sols els alcaldes amb un problema que els desborda.