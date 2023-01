L’any de la Lluna

En la vigília de Nadal, un dia que no és gaire simbòlic a Corea del Sud, però que els sudcoreans saben que és molt simbòlic a la major part del món, la primera nau sudcoreana que s’ha posat en òrbita a la Lluna va enviar les seves primeres fotos. I per assegurar-se encara més simbolisme, la foto que l’agència espaial coreana va distribuir internacionalment va ser una rèplica de la famosa «Earthrising», la imatge de la Terra emergint darrere de l’horitzó lunar que l’astronauta William Anders va capturar des de l’Apolo 8 el 1968 i que és, en ella mateixa, una lliçó muda de consciència ecològica. Tristament, la imatge és en blanc i negre: el K-Pop encara té les seves limitacions. Corea del Sud reclama un lloc en un mapa cada cop més concorregut. Estats Units, mentre manté un robot operant a Mart, ha posat una nau en òrbita lunar llançada pel seu nou coet Artemis i situarà dos robots a la superfície aquest any, sense comptar el que es pugui treure de la màniga Elon Musk; Xina té un robot operatiu a Mart, amb objectius més modestos que els americans; Japó preveu el seu primer allunatge aquest any, Índia en farà un altre intent i Rússia anuncia el seu primer allunatge des de 1976. El 2023 és l’any en què la cursa espaial semblarà un París-Dakar. Un altre cop, el mapa del Qui és Qui a la Terra es dibuixarà al cel.