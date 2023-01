La castanya dels bitquè?

Si volen entretenir-se en una curiositat completament inútil, poden mirar la cotització de les principals criptomonedes aquests primers dies de l’any i veuran que totes pugen. Bitcoin, Ethereum i Ripple estan totes pintades de verd mentre s’arrosseguen pel fang on han arrossegat una pila de gent que van considerar una gran oportunitat una cosa anomenada Bitcoin que el primer trimestre del 2020 cotitzava a 5.000 i, al cap d’un any, cotitzava a 65.000 sense que hagués canviat res substancial. Si una evolució així no et fa sospitar, és que el termòstat del teu sistema natural d’alerta està avariat. La norma sagrada diu que no inverteixis en res que no entenguis. Si ja costa entendre perquè té valor un paper amb un número imprès al costat de la cara d’un senyor antic, ni t’explico el que costa entendre una cosa que s’obté fent (atenció) mineria als ordinadors. Mineria? Excaven? Què en treuen? Pols de les obres de quan van asfaltar el carrer? Pell morta? Pèls del gat? Per favor: l’única utilitat provada que han tingut les criptomonedes és el blanqueig de diners i l’especulació. Ara, el Banc Central Europeu acaba de dir que la criptomoneda és una aposta disfressada d’inversió. Ben resumit. Però no és ara que havien de dir-ho. Era abans.