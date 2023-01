Riu amunt, riu avall, de Moi Torrellardona

El meu últim Dakar dins un vehicle va ser el 2019 a Perú, l’últim dels que es van disputar a Amèrica del Sud. He estat a Aràbia Saudita els següents anys, però ja no hi feia de navegant-copilot dins de la cabina. He estat treballant en diversos equips i participant a quasi tots els test de l’equip De Rooy. Al Marroc vaig conèixer Mitchel Van den Brink, un jove pilot de 20 anys. Van oferir-me fer el Dakar aquest any i vaig dir que sí. Vam fer una setmana de test al Marroc, juntament amb el mecànic de dins la cabina, de 23 anys, Jarno van de Pol. Tot va anar bé. Res del que tothom s’imagina d’uns nois de 20 i 23 anys. Molt de cap i talent al volant.

Comencem el Dakar 2023 i fem segons a la pròleg. Molt bé. A la primera etapa quedem tercers. Massa bé. En la segona etapa vam sortir a totes i vam punxar quatre vegades. Només portem dues rodes de recanvi. Vam perdre-hi dues hores esperant que algú ens en deixés alguna. Cop fort per a tots nosaltres, però necessari. Hem estat impacients

Dimarts, Alula - Ha’il , de més de 400 km. Grans valls de sorra amb roques negres, un laberint per a la navegació. Sort de sortir bastant enrere (arrenquem en l’ordre de la classificació del dia anterior). Les traces estaven marcades per la gran quantitat de vehicles que ens precedien i eren fàcils de seguir. Hem posat un bon ritme. Hem sortit de les valls sorrenques per endinsar-nos cap a unes grans planes. Plou fort. Arribem a un riu sec (wadi). Avui no està sec. L’aigua baixa amb força. Molts vehicles han quedat encallats en travessar-lo. Afluixem el ritme, A un centenar de metres a la dreta veig clar el pas, Cap allà ens adrecem. Passem sense cap problema, però m’adono que precisament al pas on tothom estava encallat hi ha el punt de control, un de seguretat, validació a 30 metres. No el tinc. Aturo en Mitchel i li dic que hem d’anar enrere, que no el tenim. Intentem agafar-lo des de la nostra banda del riu, però no. El punt de control és a l’altra banda marcant el lloc per on s’havia de creuar el riu. Amb tota la calma li dic que hem de tornar a travessar-lo per anar-lo a buscar a l’altra banda. Ell es mostra molt tranquil i condueix pel mateix pas que havíem fet servir per travessar-lo. Recollim la validació del punt de control i, per tercera vegada, travessem el riu per continuar la nostra marxa . Al final el tram ha estat retallat al km 377 a causa del fet que els helicòpters no podien volar per falta de visibilitat i també crec que pel festival de participants encallats a tot arreu.