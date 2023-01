No tot són flors i violes a TikTok

Si guanyés un euro per cada cop que algú m’ha insinuat, amb un cert to burleta, que fer-se rica i popular a TikTok és bufar i fer ampolles, probablement no estaria escrivint aquestes línies. Qui sap, potser em trobaria nedant entre taurons a les Maldives o banyant-me en un jacuzzi d’or ple de bitllets verds i morats. He d’admetre que són idees bastant absurdes, però no deixen de ser representacions d’aquelles fantasies que tots faríem realitat si a la cartera no ens faltessin calés.

Com a creadora de contingut dins d’aquesta plataforma és el meu deure fer tocar de peus a terra a tots aquells que pensen que, per crear vídeos de poc més de 15 segons, tindran la vida solucionada. Així que seré clara: a TikTok no és fàcil guanyar-se les garrofes. I encara menys, fent el que jo faig. Pels més curiosos ja us confesso que al meu perfil parlo de llibres. Sí, de llibres. Però en aquesta xarxa social hi ha de tot. I no, no tots els usuaris de TikTok fan balls ni reptes absurds per fer-se conèixer. Aturem ja aquest estereotip col·lectiu estúpid. Com a la resta de xarxes socials, a TikTok també hi ha qui comparteix idees per viatjar de forma econòmica, qui fa d’entrenador virtual o qui t’assessora per trobar feina. I la gran majoria (oh,sorpresa) tampoc es fa d’or. De fet, la plataforma no et paga per la quantitat de likes ni seguidors que tens, sinó que monetitzes per la quantitat de visualitzacions que genera el teu contingut.

La traducció en xifres seria la següent: per cada vídeo amb mil reproduccions guanyes aproximadament quatre cèntims. És a dir, que si vols guanyar, per exemple, uns 2.500 euros al mes, els teus vídeos han d’aconseguir un mínim de 62,5 milions de visualitzacions. A tot això, per començar a fer caixa, has de complir un requisit: tenir mínim 10 mil seguidors. I, sobretot, resar perquè les visites dels vídeos pugin com l’escuma en poc temps o, sinó, no en trauràs ni cinc.

Abans, però, el que has de fer créixer de forma exponencial és el número de seguidors. I aquí és on arriba el gran parany de TikTok: fer-se mínimament popular dins l’aplicació és fàcil. La dificultat arriba quan el teu principal objectiu esdevé crear contingut a tort i a dret per mantenir l’audiència enganxada mentre intentes evitar que la plataforma et tanqui el compte per motius que moltes vegades no arribes a entendre. En la meva curta trajectòria com a tiktoker he vist desaparèixer (i haver de començar de nou) a més d’un perfil amb milions de seguidors per nimietats.

És un cercle viciós. El famós peix que es mossega la cua. I, el més perillós de tot, és que hi ha qui gaudeix de cada queixalada.