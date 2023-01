Els Reis, il·lusió o esperança?

La festa dels Reis Mags té el seu origen en l’evangeli de Mateu que ens parla de la vinguda d’uns savis d’orient, que podrien ser astròlegs de Babilònia o de Pèrsia, a la terra de Judea on havia nascut Jesús, guiats per una estrella. En cap lloc del text es parla de reis, encara que sí que ofereixen regals que podríem dir que són reials: or, encens i mirra.

Aquest esdeveniment s’ha anat transformant en una festa plena d’il·lusió per als nens amb regals i més regals si la disponibilitat econòmica de les famílies ho permet. Unes festes de Nadal plenes de despeses i que per a molts són festes molt boniques i que per a altres molt tristes. Festes que han perdut la seva senzillesa, les celebracions religioses, els seus cants més originals, encara que, d’alguna manera, es vol seguir vivint en un clima de més proximitat familiar.

Però també és una festa que ens parla d’una família, la de Jesús, com moltes entre nosaltres que no tenen lloc on viure i que reben visites i regals que no s’esperaven. Sí, Jesús, Josep i Maria són com el prototip de les persones que se senten reconegudes pels altres sense haver fet gran cosa per aconseguir-ho, o que reben sense més ni més i se senten valorades i estimades.

Ens costa donar gratuïtament, ens costa massa tenir present els altres quan no ens poden aportar res material o personal. Però això no s’ha perdut, hi ha molta gent generosa i bona al món. Hi ha gent que vol donar i que sap donar, que no pensa tot el dia en el que vol i pot guanyar. Hi ha molts reis que ens visiten cada dia.

Aquest és un motiu d’esperança per a molta gent, per als immigrants que reben ajuda de gent de la terra o de persones que han vingut abans, o per a la gent sola que rep visites sense cap negoci o benefici material pel mig, o persones que ho han perdut tot i reben ajuda desinteressada. Hi ha tants reis que caminen i es mouen per les nostres contrades i per les nostres cases! També nosaltres podem ser Reis Mags si estem atents als estels, als signes que la vida ens mostra amb molts petits detalls del dia a dia, que en podem dir casualitats, i que per feina o tribulacions no percebem ni reconeixem!

Quants signes hi ha en la nostra vida «que només el cor pot veure», com diu el Petit Príncep. Cal estar alerta a què ens passa i a la gent que ens trobem. En altres paraules, cal escoltar els altres, cal creure en la gratuïtat de la vida, ens cal fer silenci i contemplar el que la vida ens fa i ens ofereix. Us imagineu com seria la societat si tots fóssim una mica reis mags que porten una paraula, una ajuda o una companyia a altres persones? Quantes coses canviarien!