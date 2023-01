Any nou, impost nou

Ens hem llevat, com cada principi d’any, carregats d’energia, d’il·lusió i amb ganes de complir els bons propòsits pels quals brindàvem tan sols fa unes hores. Baixem, doncs, de l’estat eufòric i posem els peus a terra per començar a fer el camí perquè d’aquí a 365 dies puguem fer un balanç acceptable.

El primer que ens trobem són les típiques pujades de preus. Aquelles que t’animen a gaudir en plenitud de l’arrencada d’any. Aquest cop, però, les pujades han vingut acompanyades d’un nou impost, l’impost sobre els plàstics d’un sol ús, un títol que pot semblar simpàtic però que quan furgues una mica veus que no ho és tant.

L’impost penalitza amb 0,45 euros per quilo els plàstics que s’apliquen en productes d’un sol ús i que no provenen de matèria primera reciclada. La nova llei és ambigua en el seu redactat i té tot el sector confós. A més no s’ha redactat cap reglament que desenvolupi aquest galimaties. Les queixes venen de tot arreu, per una banda, aquest sobrecost queda clar que l’acabarà pagant el consumidor, ja que el sector així ho ha manifestat. De l’altra, els productors diuen que l’impost s’ha creat únicament amb afany recaptatori, l’administra Hisenda, i que és molt difícil, per no dir impossible, acreditar l’origen de certes matèries primeres, tant si són nacionals com internacionals.

La nova taxa entenc que vol penalitzar la problemàtica del plàstic actual. Hi ha un excés de plàstic, la majoria no es recicla, n’hi ha molt poc d’origen bio, i la gent confon el que és compostable amb el que és biodegradable. Si tenim en compte que moltes aplicacions fetes amb plàstic són d’un sol ús tindria certa lògica posar-hi fre perquè siguin més sostenibles i curoses amb el planeta i no acabin tirades en qualsevol medi contaminant l’entorn.

El problema d’aquesta llei és que parteix d’una base en què en teoria tracta tothom igual, només deixa fora de l’impost les aplicacions fetes amb material reciclat. Hi ha aplicacions que poden ser d’origen fòssil, derivades del petroli, però que tenen la seva matèria primera reciclada i se salven de la taxa. En canvi, d’altres aplicacions, amb matèria primera d’origen bio però que no és reciclat es penalitzen. No té sentit. O bé hi ha nous bioplàstics, d’origen bio no fòssil, que a més són biodegradables, el que significa que es degraden en qualsevol medi, inclús el marí, sense deixar cap mena de residu, i que l’impost no preveu deixar fora. Tot un contrasentit.

És cert que el plàstic és un problema greu, la majoria acaba als oceans i perjudica greument la fauna i la flora marines. També es malmeten medis terrestres perquè es contamina l’entorn. És necessari posar solucions al problema. L’impost, creat per la UE, s’aplica de moment només a Espanya, la resta d’estats han preferit acollir-se a moratòries perquè la controvèrsia que ha creat en cada país ha estat alta. Resulta curiós que Espanya vagi per lliure, seguint un esperit tipus Quixot, quan la resta d’estats no ho veu gens clar i l’han parat. M’imagino que deu ser perquè volem liderar el món amb iniciatives sostenibles pioneres i ser un exemple a seguir per la resta de nacions, no crec pas que sigui perquè el nou impost es calcula que deixarà a la caixa d’Hisenda uns 1.000 milions d’euros.