Manresa té una estructura jerarquitzada en vials principals i secundaris, i entre els primers juguen un paper protagonista les carreteres integrades a la trama urbana. Les carreteres de Cardona, Vic, Santpedor i el Pont de Vilomara assumeixen el gruix del trànsit conjuntament amb les grans avingudes. En el cas de les carreteres de Vic i Cardona connecten la ciutat d’oest a est amb continuïtat com si d’un gran eix central es tractés que la divideix en dues meitats: nord i sud. El debat sobre què ha de fer Manresa amb les seves carreteres és antic i fa molts anys que es planteja dotar-les de voreres més amples, arbrades i amb carril bus. Fins i tot s’ha plantejat canviar el nom perquè passin a ser avingudes i passejos, de forma que la ciutat faci un tomb cap a la preponderància del vianant i del transport públic. El canvi de nomenclatura, però, no ha de ser només formal, sinó anar acompanyat d’actuacions per reconvertir aquesta gran façana interior. L’Ajuntament ha demanat una subvenció per avançar en aquest camí que continua sent una de les grans assignatures pendents.