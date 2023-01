L’estada del carter reial a la plaça Major de Manresa per recollir les cartes dels infants per als Reis d’Orient es va acompanyar per actuacions i per la projecció d’imatges (màping) a la façana de la casa gran amb projectors instal·lats en un balcó situat a l’extrem oposat de la plaça. Segur que l’alcalde no va haver de pagar lloguer per utilitzar-lo, tenint en compte que el balcó és de la seu d’ERC, el seu partit.