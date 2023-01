On són els jònecs?

Avui parlem dels animals. Comencem amb els bens: l’ovella = ewe [iu]; el marrà = ram; el xai = lamb, i el nom genèric és sheep, mot que no té plural (one sheep, two sheep, etc.). Pel que fa a les cabres, el boc = billy, la cabra femella = nanny i el cabrit = kid; el nom genèric és goat.

Hi ha molts noms per als cavalls (horses), la qual cosa diu de la seva importància. El cavall semental s’anomena stallion si té més de quatre anys; si en té menys és un colt . Un cavall capó es diu gelding. L’euga es diu mare si té més de quatre anys, i filly si en té menys. Un poltre es diu foal fins que tingui un any, que passa a anomenar-se yearling. També són molt importants els bovins; tant el toro com el brau es diuen bull, mentre que el bou = steer, la vaca = cow i el vedell = calf (plural, calves). Finalment, un jònec (brau o bou jove, de menys de dos anys) es diu bullock en l’anglès nord-americà, mentre que, en anglès britànic, un bullock és qualsevol boví mascle castrat.