Agraïment al personal de la residència Relat d’Avinyó

Passades aquestes festes que ens fan més sensibles i d’alguna manera ens recomanen resiliència, amb aquest escrit; vull mostrar públicament al veïnat d’Avinyó i per sobre de tot, especialment a la Residència Relat de la Gent Gran, l’excel·lència professional i moral donada a la meva Mare Mercè Castanera, que malauradament ens va deixar el passat 5 d’octubre.

Els professionals de la residència que han actuat en èpoques molt complexes passades i actuals per a la gent gran (covid, aïllament, mascaretes, vacunes, incertesa pròpia i dels residents davant situacions sanitàries atípiques, plors...) amb carinyo i amor entre moltes altres qualitats, han demostrat una professionalitat única. Concretament a la meva Mare li van donar una «altra oportunitat i motivació» per viure en aquest difícil i complex món actual.

Dono/em els familiars de la Mercè Castanera l’agraïment als professionals de la Residència com Vanesa, Ramona, Carme, Carolina, Núria, Àuria, Míriam, Jaume, Anna Bernys, Jordi... i altres que no es poden anomenar, però TOTES/S formen un gran equip que felicitem per fer que la dignitat humana amb la gent gran és i serà una realitat i una herència futura.

Moltes congratulacions a la Residència de tota la família i en especial de la Família Macià-Padró. Gràcies.