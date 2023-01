La mala salut de ferro del Procés

Els partits i entitats independentistes es manifestaran el dia 19 a Barcelona, data i ciutat en què es trobaran el cap del govern espanyol i el president francès per parlar d’amistat i cooperació. Els manifestants volen llançar un missatge: diguin el que diguin Pedro Sánchez i el ministre Bolaños, «el Procés no ha mort». Una reivindicació que convida a preguntar-nos per la salut de l’esmentat i a escatir si es troba molt viu, fa la viu-viu, està en coma induït o ha abandonat aquest món i els familiars encara no ho saben.

El substantiu masculí de llenguatge comú «procés» és definit pel diccionari com «manera de descabdellar-se una acció progressiva». «Descabdellar» vol dir (en segona accepció) «desenvolupar seguint un procés lògic». I l’adjectiu «progressiva» significa «que avança, que es desenvolupa, per graus». Les referències creuades de les tres definicions en compliquen la utilització conjunta, però de totes maneres ens podem fer aquesta pregunta: s’està desenvolupant, seguint un procés lògic, una acció en direcció que avança per graus a la independència? I en cas de resposta afirmativa, quina és la seva lògica, en quin grau es troba avui i quins són els graus que han de venir? Ara mateix no es detecten avanços dignes d’aquest nom, i des de dins més aviat es denuncia l’allunyament de l’objectiu. Quant a la lògica de la successió dels graus, ja fa anys que s’alternen les estratègies comprensibles amb les indetectables. Pel que fa al camí a seguir, diríem que hi ha tants mapes com navegants, cadascun amb una brúixola que assenyala un nord diferent. Però qui decideix el significat d’una paraula no és el diccionari sinó els parlants de la llengua. I si l’independentisme considera que «procés» significa «conjunt d’accions que pretenen avançar cap un objectiu (al marge de la seva lògica i el seu encert)» llavors el Procés independentista és ben viu, ja que la meta no ha estat mai abandonada. Diguin el que diguin a la Moncloa.