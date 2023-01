ChatGPT, la intel·ligència artificial que escriu

Va arribant l’hora de deixar d’escriure? No tinc una resposta exacta, el que sí que detecto és una preocupació creixent davant l’arribada d’una nova eina generadora de respostes i amb capacitat per escriure a partir del coneixement que li aporta la introducció de continguts i la intel·ligència artificial (IA). Els el presento, es diu ChatGPT i té capacitat per respondre sobre gairebé tot, fer-ho amb l’idioma que un tria, escriure de manera més que correcta, i amb altíssimes capacitats de coneixement. Aquest xatbot d’IA està entrenat, corresponentment engreixat amb milers de conceptes i coneixements, i els resultats són espectaculars. Als Estats Units, el coneixement d’aquesta nova eina s’ha escampat ràpidament. Aquí ens està arribant entre les últimes setmanes de desembre i aquest inici de gener. I no deixa indiferent. Estic segur que una màquina pot arribar a escriure amb molta més correcció que l’humà. Tindrà molts més recursos, trobarà millors solucions per a cada frase, i no cometrà incorreccions. Sempre he pensat, però, que ni podrà fixar l’ordre que voluntàriament jo he triat per escriure aquest article, ni tindrà el mateix pensament crític que puc tenir jo, ni trobarà en la redacció el mateix sentiment que hi puc aportar. Espero!

Aquests dies, en els cercles educatius i universitaris, entre professors (i alguns alumnes) és un tema d’alt debat. Desperta motius de... no sabria dir si d’admiració, preocupació, incredulitat... Deixem-ho que el ChatGPT desperta motius de conversa. La preocupació és perquè aquesta eina pot arribar a fer canviar els sistemes d’ensenyament a tots els nivells, des de l’ESO a la universitat. Perquè aquest xatbot d’IA et dona resposta immediata a la pregunta d’un examen, elabora un treball de recerca de batxillerat en un no res o redacta un treball de final de grau universitari (TFG), amb uns resultats que possiblement qualsevol professor considerarà com a excel·lents o notables. Ah, i ara per ara és d’accés gratuït. Als Estats Units ja ha estat una revolució en els darrers mesos i molts alumnes ja el tenen entre els seus preferits. Els professors catalans que han estat remenant aquesta eina estan absolutament sorpresos de la seva alta capacitat. Preocupats encara per l’èxit del Rincón del vago el nou xatbot és la revolució. Ep, no només és una preocupació. Alguns professors en valoren, també, l’alta capacitat de resposta i que sigui una eina d’ajuda. Ara, si el proper TFG està fet amb ChatGPT o escrit per un alumne, qui ho detectarà?