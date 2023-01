La festa anti-reis i el discurs de l’odi!

No passareu! Aquest crit és la proclama antifeixista per excel·lència a la nostra terra i tornem a necessitar que ressoni amb força. I és que aquests dies, amb motiu de la festa «anti-Reis» organitzada pel col·lectiu de joves migrades, AlQwa, a l’Ateneu Popular la Sèquia de Manresa, les xarxes socials s’han omplert de discursos racistes i xenòfobs. Aquesta festivitat l’organitzen cada any col·lectius diversos coincidint amb la nit de reis arreu dels Països Catalans.

Quina ha estat, doncs, la diferència d’enguany? Tan sols que, aquest cop, qui l’organitza és un col·lectiu de persones migrades! Aquest fet ha estat instrumentalitzat per sectors d’extrema dreta, com el Front Nacional de Catalunya, en un intent de normalitzar el seu discurs racista amagant, volgudament, que la festa anti-Reis és un acte antimonàrquic. Contra totes i cadascuna de les monarquies existents.

Sabem, però, que l’estratègia de les fake news és una de les principals armes que utilitza l’extrema dreta per intoxicar l’opinió pública, des de Trump fins a Abascal –però també a casa nostra- per tal de dirigir l’odi i la violència cap a diferents sectors de la societat. En aquest sentit, la normalització del FNC, fent paradetes, actes públics i posant temes a l’agenda pública és un perill.

Cal estar alerta, perquè han aconseguit situar AlQwa al centre d’un judici polític. I tant els fa que la festa anti-Reis faci anys que aprofita la vigília de reis per fer una crítica a la monarquia. O que AlQwa sigui exemple de treball per enfortir llaços comunitaris. No es tracta d’explicar-ho millor: davant les fake news l’hemeroteca no serveix. L’únic objectiu és fer soroll, perquè encara que es desmenteixi el seu relat, han fixat prèviament el seu marc.

No es tracta d’obviar-ho, sinó de ser crítiques, de preguntar-nos per què fan tant de xivarri amb un tema. És per la festa o perquè l’organitza un col·lectiu antracista? Existeix un motiu o és, simplement, un pretext per situar el seu discurs d’odi? I un cop hem descobert les seves veritables intencions, no ens queda altra opció que prendre partit tot recordant que aturar el feixisme és una obligació. Al carrer, a l’entorn, a les xarxes –i arreu!– hem de canviar el centre del debat. El problema no és que un col·lectiu de joves migrades organitzi una festa a l’Ateneu, sinó que hi hagi gent racista i, sobretot, que se’ls doni un altaveu per difondre unes idees que haurien d’estar a la paperera de la història.

FNC i els seus sequaços han demostrat reiteradament tenir la mateixa actitud que Vox, la de la fermesa i confrontació contra els més dèbils. Però cap crítica al rei, ni a les elits. Encara que vesteixin amb noves sigles continuen fent el mateix tuf reaccionari. I és que tenen les mateixes propostes que Vox: mantenir l’ordre i defensar la sagrada tradició, la del privilegi dels homes rics, blancs i heterosexuals. Es presenten, també, amb les mateixes aliances i enemics que Vox: aliances internacionals que defensen la unitat d’Espanya i enemistats locals contra qui construeix comunitats fortes i cohesionades. En temps de crisi, elles tenen la política de potenciar diferències i guerres entre els de baix perquè el descontentament no es dirigeixi cap amunt. Però hi ha qui no es conforma amb les molles que sobren del festí que s’han menjat a la Moncloa i lluita pel pa sencer. A Manresa hi ha qui els planta cara i reprèn el crit del «no passareu!» I tu? De quin bàndol ets?