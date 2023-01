Vivim en un món on, si no ens apartem del nostre dia a dia, tenim la sort de gaudir de salut i d’una certa estabilitat personal i professional, anem fent, contents i enganyats. Sembla com si tinguéssim llibertat, però a la pràctica tots anem a vaivé de dinàmiques imposades per poders a l’ombra amb un control del relat en tots els nivells. La irrupció, sobretot als darrers anys, d’una tecnologia de la comunicació que tots portem a sobre amb els mòbils i ens facilita les coses, ha esdevingut un parany per a un control ferri de tot i de tothom. En un pla teòric es tracta d’una eina que genera la possibilitat d’avançar en els valors cívics i democràtics, a partir d’una anàlisi àmplia de coneixement obert i de debat serè. Les xarxes socials ens permeten comunicar millor, però, devorats per l’excés d’informació que flueix per totes bandes amb poques possibilitats de contrastar-la, també caiem en un pou ple de dades tergiversades on hom aboca també veritable porqueria.

El somni, doncs, dels poders totalitaris s’ha complert. El control general ara és més factible. Es dona, per altra banda, la paradoxa que legalment hi ha una protecció de les dades personals, però a la pràctica ho pot saber els nostres gustos, què fem, on anem, què comprem… a partir del rastreig dels nostres moviments. Possiblement, no podem fer, almenys individualment, gran cosa per reconduir aquesta situació. De fet, qualsevol classe de tecnologia crea nous hàbits de comportament, transformant les relacions socials. I no cal pas oposar-s’hi sistemàticament. Ara bé, una cosa és beneficiar-nos-en globalment i l’altra és perdre la llibertat que tant ha costat assolir.

Jordi Pigem acaba de treure un nou llibre que dona continuïtat al que va fer sobre pandèmia i postveritat. Aquest últim es titula Tècnica i totalitarisme. Digitalització, deshumanització i els anells del poder global (ed. Fragmenta). Es tracta d’un assaig que ena acosta a aqueat realitat soterrada i fa obrir els ulls, convidant-nos a ser crítics i a poder sobreviure a aquest nou marc: una digitalització del món, que ens és venut com un avanç transversal, però que redueix, en paraules seves, els éssers humans a dades i algoritmes preparant-nos per acceptar ingènuament una nova forma de totalitarisme tecnocràtic.

No és pas tasca fàcil poder sortir d’aquesta marea tecnològica. Per bé o per mal, som animals socials i vivim en comunitat. I les administracions públiques, cada vegada més engreixades i grans, ens aclaparen amb normatives, protocols, obligacions, etc. deixant a cada individu poca capacitat de tria. Però almenys sapiguem què ens passa i no caiguem a la trampa, contents i enganyats!