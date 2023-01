Delegacions evidents

Un dels arguments més utilitzats pels que s’oposen a un veritable desplegament de les vegueries és que la seva existència constitueix una duplicació d’administracions que només suposa una despesa inútil. En general, aquests arguments amaguen una visió del país supeditada a Espanya i organitzada en províncies com agrada a Madrid, però l’excusa serveix. La millor manera de contrarrestar aquest argument és que les delegacions territorials funcionin i que la seva utilitat sigui visible, palpable i indiscutible. Lamentablement, no sempre és així. Al costat de delegacions que, pel gruix de la seva feina, tenen una activitat territorial evident, n’hi ha que seria legítim preguntar-se si la feina que fan les justifica. A la Catalunya central hi ha una delegació nova d’Igualtat i Feminismes i la seva arribada no ha suposat res detectable. La de Justícia té delegada, però no té cap estructura, amb la qual cosa poc deu poder fer. Veiem la cap de la demarcació molt a prop dels consellers sempre que visiten les nostres comarques, però veiem poc els efectes d’aquesta presència. Ara que, pel canvi de govern de l’octubre hi ha moviment, hauria de notar-se molt més.