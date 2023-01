Les xarxes socials ahir treien fum. A la 1 de la matinada el compte de Youtube del productor argentí Bizarrap va publicar una de les seves sessions musicals, aquestes que es viralitzen en qüestió d’hores. En aquesta ocasió, ho feia acompanyat de la cantant colombiana Shakira. Només pel fet d’ajuntar aquests dos noms, l’èxit de la cançó ja estava mig assegurat, però hi ha hagut un altre element que l’ha fet pujar com l’escuma en qüestió d’hores. I és que la lletra de la cançó és la dura resposta que fa la Shakira a les banyes que li va posar Gerard Piqué i a la conseqüent ruptura de la parella. «Una loba como yo no está pa tipos como tú» i «a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú». Això diu la tornada de la cançó que canta Shakira i que és la resposta definitiva a la seva ruptura amb Gerard Piqué.

Les reaccions no es van fer esperar, la majoria en to humorístic. Algunes que desitjaven que Piqué descansés en pau, altres que recriminaven que fes referència a la nova parella de Piqué, alguns destacaven els ritmes de Bizarrap... en definitiva, un èxit total. De fet, en 17 hores la cançó ja havia acumulat més de 34 milions de visualitzacions a Youtube. Però en definitiva el sentiment general que vaig notar és que la gent celebra que la colombiana es desfogui i ataqui a Piqué després que aquest li fes el salt ja que és una situació que a ningú li agradaria viure.

«Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te sal-pique», diu Shakira durant la cançó fent una clara referència a la seva exparella. I és que realment la publicació del tema ha tornat a posar Piqué, i a la seva actual parella, a la primera fila d’exposició pública. Malhauradament el conflicte que viuen Shakira i Piqué, mundialment coneguts, també «salpica» a altres persones, especialment als seus fills menors d’edat. La cantant i l’exfutbolista mai han esquivat la presència dels seus fills per la televisió o per les xarxes socials. De fet el més gran va sortir amb Piqué l’altre dia pel seu canal de Twitch. Tot i això, no es va fer cap esment als fets que van propiciar la ruptura de la relació. La nova cançó, però, posa més llenya al foc. Imagino que els fills no deuen estar gaire còmodes amb la situació. Primer perquè el pare va posar les banyes a la mare i després perquè la mare ha fet una cançó deixant per terra al pare. Shakira haurà tret la cançó pels motius que consideri oportuns. Perquè necessita parlar-ne, per desfogar-se o per fer diners. És igual, està en el seu dret. En tot cas, ha d’entendre que els seus fills poden sortir esquitxats de la salvatge mediatització del conflicte que ara s’ha generat.