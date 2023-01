Si no tens diners, promet un estudi

Quan sigui gran (ai, no, que ja en soc) vull fer d’estudiador. No d’estudiant, ni d’estudiós, sinó d’estudiador, denominació científica de l’ésser humà que es dedica a elaborar estudis. S’ha convertit en una carrera professional molt sol·licitada perquè les administracions no paren d’encarregar estudis de tota mena i dimensió sobre les temàtiques més variades, sobretot quan no tenen diners o ganes per fer coses palpables, efectives, usables o consumibles. O quan es tracta de quedar bé amb grups de ciutadans que presenten alguna justa reivindicació. O fins i tot si ningú no demana res però apareix la pregunta en una entrevista. O si cal donar caramels al grup de l’oposició que t’aprovarà els pressupostos.

El desdoblament de la perillosa carretera de Dalt a Baix? Aquest any dotarem la primera fase de l’estudi inicial. La implantació d’aerogeneradors a les rotondes urbanes? Està en estudi encarregar un estudi. «La recuperació del tren al Berguedà està en fase d’estudi» diu Toni Segarra, president de Ferrocarrils de la Generalitat. I tota aquesta activitat estudiadora ha de ser estudiada per estudiosos amb estudis. La dinàmica no toca només a l’enginyeria de camins, canals i ports, sinó també al dret cvil i al criminal. Si teclegen la frase literal «estudia emprendre accions legals» en un cercador d’internet els retornarà milers de notícies en les que personatges, personetes, empreses, entitats i institucions de la més variada tipologia amenacen amb la iniciativa estudiosa, i això vol dir munts d’advocats estudiant la viabilitat de presentar demandes i querelles contra els causants de les picors del client. O, de forma alternativa, experts en comunicació estudiant la millor manera de dissimular que al final ho han deixat córrer. Amb tanta sortida laboral no sé què espera la FUB per incloure un grau en estudiologia a la seva oferta universitària, sempre tant dinàmica i adaptada a satisfer les noves necessitats d’una societat canviant.