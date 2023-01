El Bages és mineria

El magnífic llibre d’Albert Fàbrega que és el fonament del tema principal de la nostra Revista d’avui ens posa en perspectiva la llarga i densa història minera del Bages, que no sempre es valora com correspondria. En el passat llunyà, la sal va convertir Cardona en una de les viles més potents de Catalunya, i en casal d’una de les famílies que van escriure la història medieval catalana gràcies a la riquesa que els proporcionava el sòl de la vila. La seva força turística present és encara una herència d’aquest passat. En temps més recents, la sal i la potassa han tingut una força decisiva en la formació de la comarca i en la seva transformació industrial. En el present, la riquesa del jaciment de Súria és la garantia que el Bages tindrà durant molt temps un actiu que encaixa amb els grans eixos de desenvolupament que guiaran l’economia mundial del futur, molt lligats a l’electrificació i la producció d’aliments per a una població creixent. Ser una comarca minera no ha estat sempre un segell envejat, però ara hauria de ser-ho, especialment si la mineria s’adapta als requeriments d’avui.