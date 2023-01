Bon any nou, fins quan?

Ignoro quina és la data de caducitat de la fórmula amb què cada any desitgem als altres un bon any nou. Hi ha qui considera que després del brindis de Cap d’Any ja no cal, i també qui persisteix fins a finals de gener: com si dir-ho durant les rebaixes sortís fins i tot més a compte. En algun lloc he llegit que els experts en protocols socials estableixen com a termini el dia de Reis. També hi ha qui, a partir d’aquesta data, continua desitjant a tothom un bon any a seques, com si l’any ja no fos nou. En quin moment es considera, doncs, que l’any deixa de ser nou? Després de quan temps deixen de ser noves unes sabates, una parella o un tatuatge? Quantes vegades no hem preguntat «que són noves aquestes ulleres?» a algú que fa temps que no vèiem. Encara que no sigui la millor pregunta per fer quan es tracta d’algú a qui no veus des de fa vint anys. A partir de quants quilòmetres un cotxe deixa de ser nou? I, d’altra banda, continua sent nou si el mateix dia que te’l lliuren l’estampes contra l’aparador del concessionari? En una ocasió, pel meu aniversari, a l’abril, vaig rebre, amb un cert retard, una felicitació enviada per Nadal. Que et desitgin bon any nou el dia que se’t fa més present el pas del temps no és gens inoportú, sinó ben estimulant i fins engrescador. És més d’agrair un bon any nou càlid i sincer per la Candelera que no pas un bon any formulat corrents i de passada la vigília de Cap d’Any. Ara bé, si opteu per mantenir els bons desitjos una vegada estrenat l’any, procureu assegurar-vos que fins al moment present a l’interlocutor l’any nou no li ha provocat cap revés. Absteniu-vos, doncs, de desitjar un bon any a qui la parella l’ha plantat per un rei més ros, ha estimbat el cotxe comprat per Nadal o acaba de perdre les ulleres de recanvi, sense les quals no sabrà mai que avui hem parlat d’ell i li hem desitjat, com a tots els lectors, un bon any nou, abans que aquest no es torci gaire més.