El president de la Generalitat va clausurar ahir l’any dedicat a homenatjar la memòria de Nativitat Yarza (1872-1960), que el 1934 es va convertir en la primera alcaldessa de Catalunya (segons algunes fonts, també va ser la primera de l’Estat) en guanyar l’alcaldia de Bellprat per ERC. El llegat de Yarza, nascuda a Valladolid i arribada a Catalunya el 1906 per exercir de mestra, va molt més enllà de la seva faceta com a política. Yarza va implicar-se profundament en el destí de la República i també en la participació de les dones en la sobirania popular. Entre altres mèrits, va participar en el debat de la Llei de Contractes de Conreu, va participar a la guerra des del front i va ser una destacada activista pels drets de les dones i per dur l’educació arreu en uns temps certament molt més difícils que els actuals. Va morir a l’exili, als 87 anys. Compromís social i voluntat de progrés van ser algunes de les facetes de Yarza que ahir va destacar el president Aragonès. La política i mestra va deixar la seva empremta en escoles de l’Anoia i també al Berguedà, a Vilada. Un record merescut i necessari.